النائب محمد الجارحي يعلن تدشين مبادرة الفيوم بلا إعاقة حركية تحت مظلة التحالف الوطني

نظم النائب محمد الجارحي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احتفالية تسليم وتركيب الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوي الهمم من أصحاب الإعاقة الحركية من أبناء محافظة الفيوم، بهدف التخفيف عن أصحاب الهمم، ومساعدتهم على ممارسة الحياة بشكل طبيعي، تحت مظلة التحالف الوطني، والتعاون مع مؤسسة "إيدينا مع بعض للتأهيل".

جاء ذلك بحضور النائب محمد الجارحي ممثل التحالف الوطني والرئيس التنفيذي والأمين العام لمؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس محمد هشام حطب المدير التنفيذي لمؤسسة "إيدينا مع بعض للتأهيل"، والدكتورة داليا الجارحي أمين صندوق مؤسسة الجارحي، وعدد من وكلاء وزارات التضامن والصحة والتعليم بالمحافظة والسادة أعضاء هيئة مكتب أمانة التحالف بالفيوم وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة الجارحي ومؤسسة أيدينا مع بعض للتأهيل وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة والمجلس القومى للإعاقة والمجلس القومي للمرأة، وبمشاركة ذوى الهمم المستفيدين بالأجهزة التعويضية وأسرهم، ومتطوعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالفيوم.

وخلال كلمته، أكد النائب محمد الجارحي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع نصب عينيه دائمًا ذوي الهمم، والعمل على توفير ما يساعدهم على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

وأضاف، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يعد شريكًا أساسيًا لتنفيذ استراتيجيات ومستهدفات الدولة المصرية بمختلف المجالات التنموية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، ومؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية كعضوٍ للتحالف تهتم بفئة ذوي الهمم وتعمل على تمكينهم، مشيرًا إلى أنه يجري العمل على أكثر من مبادرة لخدمة

أهالينا بالفيوم، ومنها مبادرة "الفيوم بلا عمى" وبرنامج التطوع "مُلهم" وبرنامج رعاية المتميزين من ذوي الهمم في كل المجالات، بهدف توفير الظروف الملائمة لهم لتسهيل الاعتماد على النفس، كونهم شركاء حقيقيين في المجتمع، ولهم دور بارز في نهضة مصر، فهم صانعي إرادة وقاهري مستحيل.

وأوضح الجارحي أن المؤسسة على مدار الشهور القليلة الماضية، نظمت عدة قوافل بمختلف قرى المحافظة، لتحديد المستهدفين من ذوي الهمم لتركيب الأطراف والأجهزة التعويضية، والعمل على تأهليهم، بالتعاون مع مؤسسة "إيدينا مع بعض للـتأهيل" حيث تم توقيع الكشف الطبي على ذوي الهمم والإعاقات الحركية، وأخذ المقاسات اللازمة للأطراف والأجهزة التعويضية لهم.

ولفت إلى أن مؤسسة الجارحي انتهت اليوم كمرحلة أولى من تسليم وتركيب أطراف وأجهزة تعويضية لنحو ١٠٠ مواطن من ذوي الهمم من فاقدي الأطراف والإعاقة الحركية من كافة قرى ومراكز محافظة الفيوم، معلنا تدشين المؤسسة المرحلة الثانية من مبادرة "الفيوم بلا إعاقة" تحت مظلة التحالف الوطني، وبالتعاون مع مؤسسات الدولة، وشركاء النجاح من المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وفى ختام الاحتفالية، تبادل محافظ الفيوم والنائب محمد الجارحي وقيادات التحالف الوطني بالفيوم، الدروع فيما بينهما دعمًا لأواصر التعاون.