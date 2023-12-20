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الخميس 21 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الرئيس السيسي يؤكد لنجيب ميقاتي حرص مصر على دعم لبنان في جميع المستويات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، الذي توجه بالتهنئة للرئيس على فوزه بفترة رئاسية جديدة، مشدداً على حرص لبنان على توسيع مجالات التعاون بين البلدين

وقد ثمن الرئيس التهنئة الكريمة، مؤكداً خصوصية العلاقات بين البلدين والتي تنعكس في التعاون والتنسيق في كافة المجالات، وحرص مصر على دعم لبنان الشقيق على جميع المستويات.

كما تلقى االرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، الذي هنأ الرئيس على إعادة انتخاب السيسي رئيساً لمصر، مؤكداً حرص العراق على تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين
وقد توجه الرئيس بالشكر للرئيس العراقي على هذه اللفتة الكريمة، مؤكداً مواصلة مصر العمل على تعزيز التعاون والتنسيق مع العراق الشقيق في كافة المجالات، بما يعكس العلاقة الخاصة بين البلدين.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي نجيب ميقاتي