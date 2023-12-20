إلياس ألو يطرح كليب "دلع نفسك" بالذكاء الاصطناعي 

طرح الفنان السوري إلياس ألو أغنية جديدة تحمل اسم "دلع نفسك" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" والمنصات الموسيقية المختلفة.

أغنية "دلع نفسك" من أوائل الأغاني التي تم استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي بشكل كبير بها في مرحلة الهندسة الصوتية التي تولاها المهندس محمد عباس.

"دلع نفسك" كتبها الشاعر الغنائي محمد شكري، ألحان وتوزيع حسن شعبان، وهي من النوع المقسوم الراقص، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب ف السويد من إخراج "Bavyan Bineo".

تقول كلمات أغنية "دلع نفسك": "الدنيا تاخدها على عيوبها تاخدك بالحضن

على صدرك هتاخدها هتزعل و هتهريك حزن

و اللي صرف و اتدلع و اتمتع بالدنيا و ناسها

احسن م اللي منع و ما شاف منها غير بس فلوسها

اكسر بالضحكة الحلوة الهم و روق كده و سايسها

اصرف ما في الجيب

دلع نفسك يا كئيب

حبة فرفشة هتجيب وياك احسن من اي علاج

اضحك ارقص مش عيب

بكره تنشن و تصيب

عيشها من غير ترتيب و خطط عيشها بدماغ و مزاج..".

يستعد إلياس لتنفيذ ألبوما غنائيا كاملا لطرحه العام الجديد المقبل، ويضم عدد كبير من الأغاني منها باللهجة المصرية و اللبنانية، بالإضافة إلى أغاني باللغة السويدية حيث يتقنها إلياس ألو ويقيم في السويد.

يشار إلى أن إلياس ألو طرح مؤخرا فيديو كليب أغنية "عيونكي الخضر" من كلماته، لحن فلكلور، مكس وماستر مارك درويش.



https://youtu.be/quQxLI_Jp14?feature=shared