خالد الجندى: لا دليل على اسم ابنى آدم فى القرآن أو السنة.. فيديو

أكد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه لا يوجد دليل فى القرآن الكريم أو السنة النبوية، على اسم ابني آدم، لافتا إلى أنه لا يوجد آية قرآنية أو حديث شريف يقول هذا هابيل مقتول، أو هذا قابيل قاتل.



وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، من برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "اسم قابيل وهابيل جاء من الكتب القديمة، او القصاص، وغيرهم، والقران الكريم كان يحدث بنى اسرائيل، فقد يكونوا هم من نسل قابيل أو هابيل، فلا احد يعرف اسمهما".



وأوضح، أن القاتل كما هو معروف تميزا فقط قابيل، والمقتول هابيل، لافتا إلى أن الله لم يذكر اسمها ليكون الدرس والعظة للجميع وإن كان الخطاب موجها لبنى إسرائيل.