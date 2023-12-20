مصادرة أموال متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين–لأحدهما معلومات جنائية -مقيمان بمحافظة الغربية) لقيامهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامى المتمثل فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج بهدف إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء السيارات والدراجات النارية).

قُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من متحصلات نشاطهما الإجرامى بمبلغ (7) مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.