جامعة بني سويف تطلق قافلة شاملة لقرية "دلاص" ضمن مبادرة حياة كريمة

أطلقت جامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة طبية وبيطرية وزراعية وتوعوية شاملة لقرية "دلاص" بمركز ناصر والمدرجة ضمن مبادرة " حياه كريمة " التي أطلقها رئيس الجمهورية لتحسين مستوي الحياه للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، وتوفير ودعم الخدمات الصحية وتحسين مستوي المعيشة وتوفير الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطنون خاصة غير القادرين.

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن القافلة تمت بمشاركة 10 كليات هم الطب البشري، وطب الأسنان، والطب البيطري، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والزراعة، وعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة، والخدمة الاجتماعية، وعلوم الأرض حيث تم توقيع الكشف وصرف الأدوية اللازمة بالمجان.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه تم الكشف على 1200 حالة بالعيادات الطبية المختلفة في تخصصات الباطنة، والنساء والتوليد، والأنف والأذن، والرمد، والاطفال، والعظام، والمسالك، والأسنان، والتخاطب، والعلاج الطبيعي، حيث تم صرف العلاج بالمجان وتحويل الحالات التي استدعت المتابعة الى المستشفى الجامعي كما تم إجراء قياسات الضغط والسكر لأهالي القرية بالمجان، كما تم الكشف والعلاج 150 حالة بيطرية.

وأشار الدكتور سامح المراغي، أنه تم عقد مجموعه من الندوات التوعوية والدينية "بمشاركة وفد من الأزهر الشريف" وأخري تثقيفية وزراعية حول عدد من الموضوعات منها المبادرة الرئاسية "مودة" للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية، وخطورة زواج القاصرات، والاكتشاف المبكر للإعاقات، وأمراض العمود الفقري واساليب الوقاية، والاكتشاف المبكر لتأخر النطق والكلام وعمل دراسات حالة لعدد من أطفال القرية، وترشيد استهلاك المياه، والحفاظ علي البيئة، وإعادة تدوير المخلفات، حيث تم ترجمة تلك الندوات بلغة الاشارة لذوي الهمم، إضافة إلي تنفيذ زيارات مسحية للحقول والأراضي.