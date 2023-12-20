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الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تنفيذي الفيوم يقدم التهنئة للرئيس السيسي على ثقة الشعب وتوليه فترة رئاسية جديدة

جانب من المجلس التنفيذي
جانب من المجلس التنفيذي للفيوم
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ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عُقد بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد حسن مساعد مدير أمن الفيوم، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء الوزارة، ورؤساء القطاعات، ورؤساء مجالس المدن.

في بداية الاجتماع، قدم محافظ الفيوم، نيابة عن المجلس التنفيذي للمحافظة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على ثقة الشعب وتوليه فترة رئاسية جديدة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، وهو ما يؤكد حرص شعب مصر على الاستمرار والمضي قُدمًا في مسيرة البناء والتنمية.

كما أعرب المحافظ عن شكره وتقديره لجهود الجهاز التنفيذي بالمحافظة قبل وأثناء العملية الانتخابية، خصوصًا مديرية التربية والتعليم بقياداتها وجميع العاملين فيها، مثمنًا أيضًا جهود رجال العدل، والشرطة، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية، وجميع الجهات ذات الصلة، ممن ساهموا في خروج الانتخابات الرئاسية بهذه الصورة الحضارية المشرفة، مؤكدًا أن مصر ستجني خلال السنوات القادمة ثمار الجهود المبذولة حاليًا على أرض الواقع.

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