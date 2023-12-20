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الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صاحب مصنع يعثر على شقيقته متوفاة داخل مسكنها بالدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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عثر صاحب مصنع شمع بمدينة طلخا محافظة الدقهلية على شقيقته جثة هامدة على سرير نومها داخل مسكنها مسجاة على وجهها وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا لكشف غموض وتفاصيل الحادث كون المتوفاة تعيش بمفردها داخل مسكنها بعد سفر زوجها خارج البلاد.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، من "محمد.ا.ع.ا"، 47 عاما، صاحب مصنع، ومقيم بمدينة طلخا باكتشافه وفاة شقيقته "أماني"،51 عاما، ومقيمة بالمدينة حال حضوره لها للإطمئنان عليها بالشقة محل سكنها.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي زيدان، رئيس المباحث، ومعاونة النقيب حمدي طبله، الى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق الأرضي بعقار مكون من ثمانية طوابق ووجود جثة المتوفاة مسجاة على وجهها بسرير حجرة نومها وترتدي ملابسها كاملة ولا يوجد بها ثمة إصابات ظاهرية وسلامة الأبواب والنوافذ.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأمرت النيابة العامة بنقل جثمان المتوفية الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.

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