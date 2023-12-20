غدًا.. نجوم «حبايبنا» يطربون جمهور السحيمي

تُحيي فرقة "حبايبنا" بقيادة الفنان ماجد سليمان، حفلًا غنائيًا جديدًا، في السابعة مساء غدِِ الخميس، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بمركز الإبداع الفني ببيت السحيمى - بشارع المعز- التابع للقطاع.

تتميز الفرقة بالتنوع في الأداء الغنائي، حيث تقدم مونولوجات إسماعيل يس، ومحمود شكوكو وآخرين.

كما تقدم أغاني العشرينات منها: أغاني صالح عبد الحي، ورتيبه أحمد في شكل إسكتش غنائي كوميدي، بالإضافة إلى الأغاني الطربية المصرية لـ: سيد درويش، وزكريا أحمد، وسيد مكاوي، وفيروز، والأغانى التى لحنها الشيخ إمام عيسى، وكتب معظمها الشاعر أحمد فؤاد نجم.

تأسست فرقة "حبايبنا" عام 2002، وتتكون من سبعة أفراد شاركوا في العديد من الاحتفالات والمهرجانات الفنية الدولية والعربية والمصرية منها: حفلين بـ بيروت في مسرح المدينة، ومهرجان بيت ثقافات العالم ببرلين، ومهرجان الفوانيس المسرحي والحنونه بالأردن، ودار الأوبرا المصرية، ومسرح الهناجر، كما قدمت عروض لمنظمة اليونيسيف واليونسكو في اليوم العالمي للإيدز.