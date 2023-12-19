65 مشروعا مشاركا فى معرض أيسف للعلوم والهندسة بالفيوم 2024

افتتحت الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس الجامعة، المعرض المحلي للعلوم والهندسة "آيسف ـ الفيوم 2024" الذي جاء بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم بالفيوم - مركز التطوير التكنولوجي وجامعة الفيوم.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور صبري عرفه نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتور كمال غلاب رئيس لجنة التحكيم، ومنسق جامعة الفيوم بالمسابقة، ومحمد عبدالسلام مدير عام إدارة التعليم الفني بالمديرية، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومحمد فاروق مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية، وإيناس فتحى المشرف العام على مسابقة أيسف 2024، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، ومديرى عموم مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، والطلاب المشاركين بالمشروعات البحثية.

وعقب الافتتاح، تفقدت وكيل الوزارة، ورئيس جامعة الفيوم، أجنحة معرض المشروعات البحثية المختلفة "آيسف _ الفيوم 2024"، والذي يشارك به 91 طالبًا وطالبة، بعدد 65 مشروعًا بحثيًا، بالإضافة إلى مشاركة عدد 7 مشروعات شرفية، يتنافسون للمشاركة بمعرض العلوم والهندسة على مستوي الجمهورية خلال المرحلة المقبلة، وخلال الفعاليات استعرض الطلاب والطالبات ابتكاراتهم العلمية ومشروعاتهم التقنية والسلوكية والطبية والهندسية.

ومن جانبه، أوضح رئيس جامعة الفيوم، أن المشروعات المشاركة بمعرض "آيسف الفيوم 2024"، لطلاب يمثلون مختلف المدارس بشتى الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، بجانب مدارس التربية الخاصة، ومدارس التعليم الفنى، ومدرسة المتفوقين، وأن لجنة تحكيم وتقييم أبحاث ومشروعات المعرض المحلي للعلوم والهندسة، ضمت عددًا من عمداء الكليات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس من كليات الطب، والهندسة، والعلوم، والتمريض، والحاسبات والمعلومات، والتربية النوعية، والخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم.

أشادت الدكتورة أماني بالجهد المبذول في مشروعات المعرض، كما قدمت رسالة شكر لجميع المشاركين من الطلبة والطالبات، متمنيا التوفيق للجميع، مؤكده على أهمية البحث العلمي فى التقدم لبلدنا الغالية مصر في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأهمية اكتشاف الطلاب الباحثين والمبدعين بمختلف المجالات المعرفية، والعمل على تنمية أفكارهم واستثمار طاقاتهم الإيجابية في مشروعات تخدم المجتمع.

كما تقدمت وكيل الوزارة برسالة شكر لمسئولي الجامعة لاستضافتهم فعاليات معرض "آيسف الفيوم 2024"، وما بذلوه من جهد لتحكيم المشروعات المشاركة به، حيث تمثل المشروعات المشاركة بالمعرض أبحاث في المجال السلوكي، والطبي، والأجهزة الطبية، والكيمياء، والطاقة الكيميائية والفيزيائية، وعلوم البيئة، والهندسة الميكانيكية، والروبوت، وبرامج السوفت وير، والأنظمة المدمجة، وعلم النبات.

ومن جانبها، أوضحت مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، أن معرض "آيسف الفيوم 2024"، يعد نتاجًا لعمل عام دراسي كامل 2023 / 2024، من خلال مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية والإدارات التعليمية المختلفة، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ ورش بحثية وتدريبية، بواقع 542 ورشة بحثية وتدريبية للطلاب والمدرسين، بإجمالي 16 ألفًا و847 متدربًا.

وأضافت أنه تم تنفيذ عدد 50 معرضًا بحثيًا، للمفاضلة بين 245 مشروعًا، بجانب تنفيذ عدد 10 معارض تمهيدي على مستوى كل إدارة تعليمية، إضافة لمعرض مستقل لطلاب التربية الخاصة، وآخر لطلاب التعليم الفني، وثالث لطلاب مدارس الفائقين.

وفى السياق نفسه، أشار رئيس لجنة التحكيم الدكتور كمال غلاب إلى أن معايير تقييم أبحاث ومشروعات الطلاب المشاركين بمعرض "آيسف الفيوم 2024"، تشتمل على الإجابة عن الأسئلة المطروحة فيما يتعلق بسؤال البحث (المشكلة)، والتصميم والمنهجية والتنفيذ والإبداع ولوحة العرض، والمقابلة وفهم العلوم الأساسية، والفهم الجيد للنتائج، وما تم استخلاصه منها.

وفي ختام الحفل تم إعلان أسماء الطلاب الفائزين وتكريم عدد من قيادات التعليم وفريق العمل.

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