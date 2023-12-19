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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

وفد «التنسيقية» يقدم واجب العزاء في وفاة أمير دولة الكويت

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قدم وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين واجب العزاء في وفاة الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، وذلك صباح اليوم بمقر السفارة الكويتية بالقاهرة.

وكان في استقبال وفد التنسيقية، السفير غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت لدى مصر، حيث أعرب وفد التنسيقية للسفير عن خالص العزاء والمواساة للكويت حكومة وشعباً في مصابهم الأليم، وحرص أعضاء وفد التنسيقية على التدوين فى دفتر العزاء بالسفارة.

وضم وفد التنسيقية كلًا من محمد موسي نائب محافظ المنوفية ومحمود القط عضو مجلس الشيوخ وطارق الخولي عضو مجلس النواب، ومن أعضاء التنسيقية سامح كامل وشيماء كمال الدين.

وفد التنسيقية وفد من تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين