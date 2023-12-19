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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على المتهمة ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء بقصد التربح في أكتوبر

أرشيفيه
أرشيفيه
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي سيدة المتهمة بإنشاء حساب إلكتروني "تيك توك"، وبثها من خلاله مقاطع فيديو خادشة للحياء العام لتحقيق أرباح غير مشروعة بمدينة 6 أكتوبر.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان بالجيزة، بإنشاء حساب إلكتروني عبر تطبيق "تيك توك" وبثها من خلاله مقاطع فيديو خادشة للحياء العام لتحقيق أرباح غير مشروعة تتحصل عليها عن طريق تحويلات مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة وعثر بحوزتها على "3 هواتف محمول "بفحصهم تبين احتواؤهم على فيديوهات خادشة للحياء خاصة بالمتهمة"، مبلغ مالى "أقرت أنه من متحصلات بث الفيديوهات المشار إليها " وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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