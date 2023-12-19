نشاط السيسي اليوم.. رسائل مهمة لحازم عمر وفريد زهران ويمامة وقادة الأردن واليونان وتونس

شهد اليوم الرئاسي نشاطا كثيفا؛ حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، المرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وهم: حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن اللقاء شهد ترحيب الرئيس بالسادة المرشحين، مؤكدًا تقديره لأدائهم السياسي خلال العملية الانتخابية، على النحو الذي يثري التعددية والتنوع في المشهد السياسي والديمقراطي المصري، ومشيرًا إلى أن النجاح الحقيقي لمصر كلها تَمثل في مستويات المشاركة العالية وغير المسبوقة من المواطنين في الانتخابات، بما عكس وعي الشعب المصري العظيم بمسئوليته الوطنية.

من جانبهم حرص المرشحون الرئاسيون على توجيه التهنئة للرئيس، مشيدين بنجاح العملية الانتخابية وبالإقبال الهائل من المواطنين على المشاركة في الانتخابات بما يتفق والمصلحة الوطنية العليا، ومعربين عن خالص تمنياتهم للرئيس بالتوفيق والسداد لما يحقق مصالح الوطن، التي تعد الهدف الأسمى لكافة الأطياف السياسية الوطنية، خاصة في هذا التوقيت الدقيق الذي تمر فيه المنطقة بتحديات جسيمة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد عرض السادة رؤساء الأحزاب لرؤاهم السياسية حول كيفية تعزيز جهود التنمية الوطنية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين استمرارهم في العمل بما يخدم مصلحة مصر والمواطنين، حيث ثمن الرئيس من جانبه الرؤى المطروحة، مؤكداً أن الحوار بين مختلف الأطياف السياسية في المجتمع يعد مكوناً جوهرياً لتطور المجتمع، وسمة أساسية للجمهورية الجديدة.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "نيكولاوس ديندياس"، وزير دفاع اليونان، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسفير اليونان بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن وزير الدفاع اليوناني استهل المقابلة بنقل تحيات وتهنئة رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس" للرئيس، مشيراً إلى ما عكسته نتائج الانتخابات الرئاسية من تأكيد ثقة الشعب المصري في قيادة الرئيس، ومشيداً بما يتسم به دور مصر من إيجابية وتأثير في محيطها الإقليمي في الشرق الأوسط ومنطقة المتوسط، ومثمناً التعاون المستمر بين مصر واليونان، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع قبرص.

وقد أعرب الرئيس من جانبه عن اعتزاز مصر بالعلاقات الخاصة والتاريخية التي تربط البلدين، مشدداً على الحرص على استمرار الطابع النشط لتطور العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين، ويعزز مجالات التعاون المشترك على الأصعدة كافة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية لاسيما في مجال الدفاع والتعاون العسكري، كما تطرق إلى الأوضاع الإقليمية خاصة في الأراضي الفلسطينية، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية بلا عوائق، مشدداً على أهمية حماية أهالي القطاع من الوضع الإنساني المأساوي الذين يعانون منه، ومؤكداً استمرار مصر - حكومة وشعباً - في تقديم المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني بالقطاع، بالإضافة إلى تنسيق وإيصال المساعدات المقدمة من المجتمع الدولي، وضرورة تكثيف الجهود الدولية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث اتفق الجانبان على خطورة الوضع وضرورة التهدئة والسعي لإيجاد حلول سياسية للأزمة الحالية، حرصاً على أمن واستقرار الإقليم، الذي تتزايد مؤشرات الخطر به.

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي توجه بالتهنئة للرئيس على اعادة انتخاب السيسي رئيساً لمصر، مؤكداً حرص تونس على استمرار التعاون مع مصر في كافة المجالات في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين.

ومن جانبه توجه الرئيس بالشكر لأخيه الرئيس التونسي، مؤكداً حرص مصر على مواصلة العمل لزيادة التعاون والتنسيق والتشاور بين البلدين، بما يتسق مع العلاقات الأخوية التاريخية بين الشعبين.

كما تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع الإقليمية.

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، الذي توجه لللرئيس بالتهنئة على فوزه في الانتخابات الرئاسية وتوليه لفترة جديدة، متمنياً لمصر المزيد من التقدم والازدهار، ومشدداً على حرص السودان على استمرار النهج المثمر للعلاقات الأخوية بين البلدين.

ومن جانبه ثمن الرئيس اللفتة الكريمة من رئيس مجلس السيادة السوداني، مؤكداً حرص مصر على العلاقات شديدة الخصوصية بين البلدين، والاهتمام بالعمل المشترك على تعزيز تلك العلاقات، والحرص البالغ على أمن واستقرار السودان الشقيق.

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، الذي وجه التهنئة للرئيس بمناسبة إعادة انتخاب سيادته رئيساً لمصر لفترة جديدة، مؤكداً حرص الأردن على مواصلة تعميق وتعزيز العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار التشاور والتنسيق بشأن مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة وعلى رأسها العمل على إيجاد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية.

وقد أعرب الرئيس عن الشكر والتقدير لأخيه الملك عبد الله الثاني على هذه اللفتة الأخوية، مثمناً ما تتسم به العلاقات بين مصر والأردن من قوة ورسوخ، على المستويين الرسمي والشعبي، ومؤكداً مواصلة مصر العمل على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية.