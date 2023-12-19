نائب رئيس جامعة بنها يوزع الورود والهدايا على أطفال الغسيل الكلوي بالمستشفى الجامعي

أكد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب أن إحدى الركائز التي تقوم عليها الإدارة العامة لرعاية الشباب هو النشاط الاجتماعي في ظل الدعم الذي تقدمه إدارة الجامعة برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة لكافة الأنشطة الطلابية بالجامعة.

جاء ذلك خلال جولته للمستشفى الجامعي لزيارة وحدة الغسيل الكلوى للأطفال وحدة أمراض الدم لتقديم الدعم المادي والمعنوي وتقديم الهدايا للأطفال خلال عملية الغسيل.

رافقه خلالها الدكتور عمر الدخاخنى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور خالد العيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وإبراهيم عبد الله مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، ومسئولي النشاط الاجتماعي برعاية الشباب ،وبعض طلاب الجامعة.

وأشار نائب رئيس الجامعة بأن النشاط الاجتماعي للطلاب يسهم في تكوين الشخصية المتكاملة والمتوازنة وفهم إثبات الذات والقدرة على تنمية المهارات وتعميق روح المشاركة والجماعة للطلاب ،بالإضافة الى العمل على توفير الدعم الاجتماعي لغير القادرين وذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى والأيتام.

نائب رئيس جامعة بنها

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