الأسبوع الثالث.. مبادرة «الجدعان ولا جشع التجار» البطاطس بـ10 جنيهات

واصل شباب منطقة سوق الجبان بمدينة طنطا بالغربية استمرارهم في عمل مبادرة الجدعان ولا جشع التجار في تقديم كل أسبوع سلعة يحتاجها كل بيت مصري بها ارتفاع الأسعار لنزول سعرها لنصف الثمن.

واستكمل أولاد الشامي هذا الأسبوع لتقديم طن ونصف بطاطس بنصف ثمنها ولكل مواطن ٣ كيلو بـ٣٠ جنيها، وذلك من أجل تقديم خدمة لمساعدة جميع الفئات وسط جشع التجار وبيع سعر البطاطس اجتهاديا.

وأكد السيد الشامي المسئول عن المبادرة أن المبادرة شارك فيها كل اشقائي ومستمرون في تقديم المبادرة الشعبية في كل السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن وبها غلاء بالاسواق

وشهدت المبادرة المئات من الناس المقبلين علي شراء البطاطس وسط إقبال غير مسبوق

ومن جانبه أكد المواطنين أن هذه المبادرة إذا تمت في كل مكان علي اغلب السلع التي تشهد غلاء سوف تختفي صورة الجشع والابتزاز للناس.

يذكر أن المبادرة في الاسابيع الماضية قدمت الطماطم بـ٥ جنيهات والسمك بخمسون جنيها وتحمل أصحاب المبادرة النصف لمساعدة المواطنين.

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