بالفيديو.. آثار الدمار الناتج عن وقوع زلزال شمال غرب الصين

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، لآثار الدمار الناتج عن وقوع زلزال ضرب شمال غرب الصين، حيث يظهر الفيديو أسقفًا منهارًا وحطامًا على الطرق.

ولقي ما لا يقل عن 118 شخصا حتفهم في زلزال بلغت قوته 6.2 درجات ضرب ليل الإثنين مقاطعة غانسو شمال غرب الصين مما أدى إلى انهيار عدة أبنية، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء فيما تواصل فرق الإنقاذ عملها لإزالة الركام وسط درجات حرارة صقيعية.

ودعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى بذل كل الجهود الممكنة" في عمليات البحث والإنقاذ.

وأوضح مسؤولون محليون أن 105 أشخاص قتلوا على الأقل وأصيب أكثر من 400 بجروح في مقاطعة غانسو بعدما ضرب الزلزال قرابة منتصف الليل.

وذكرت محطة التلفزيون الرسمية "سي سي تي في" أن 13 آخرين قتلوا وأصيب مائة في مدينة هايدونغ في مقاطعة تشينغهاي المجاورة.

من جهتها، قالت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا الرسمية إنّ الزلزال خلّف أضراراً مادية جسيمة، بما في ذلك انهيار مساكن، ودفع بالكثير من السكّان للهروب إلى الشوارع.