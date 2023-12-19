وحدة السكان بالأقصر تنهي تدريب 30 شابا لدعمهم وتمكينهم بالمجتمع.. صور

أنهت وحدة السكان بمحافظة الأقصر، تدريب ثلاثين شابا من الشباب المتطوع في الوحدة، بالتعاون مع فريق إدارة التدريب بالموارد البشرية بالمحافظة، تنفيذاً لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبناء على تعليمات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.

وتم منح شهادات الاعتماد لمن اجتازوا الاختبار النهائي للدورة بنجاح، وتعرف المتدربين خلال ٧٥ ساعة تدريبية على مدار شهر؛ على العديد من المهارات التدريبية أهمها : مدخل إلى مفهوم التعلم والتعليم ومفهوم التدريب، الأساليب التدريبية وتخطيط الوسائل المعينة، صياغة الأهداف التدريبية وإعداد خطة العمل، صفات المدرب الجيد السلوكية والشخصية والعلمية، تقويم التحصيل وتقييم الأداء تصميم الاختبارات النظرية وتصميم الدورات القصيرة.

ويهدف التدريب إلى تأهيل جيل جديد من المدربين الكفؤ والدفع بهم نحو المنصات والقنوات التدريبية المختلفة، والحصول على إجازة وشهادة اعتماد كمدربين معتمدين من ادارة التدريب بديوان عام محافظة الأقصر، بمتابعة وإشراف رجاء شوقي أحمد، رئيس وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، وأحمد العراقي منسق المسئولية المجتمعية لوحدة السكان، عضو المجلس الإقليمي للسكان.

وأكدت رجاء شوقي أحمد، رئيس وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، أن وحدة السكان تحرص على تأهيل واستثمار الشباب والموارد البشرية المتطوعين من خلال خطة وبرنامج تدريب معد بعناية لدعم هؤلاء الشباب وتمكينهم من أداء مهامهم التشاركية بالمجتمع من خلال وحدة السكان.

وأكدت شوقى على حرص وحدة السكان بالمحافظة، علي ثقل مهارات ومعارف المدربين بالمنهجيات الجديدة، وما يستجد من آليات جديدة من شأنها مساعدة الشباب في طريق الحصول على فرصة عمل لائقة.

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