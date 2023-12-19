مثل اليوم.. 104 أعوام منذ وصول الموجة الثالثة من هجرة يهود أوروبا إلى فلسطين

منذ قرون وحتى العصر الحديث، تمتلئ صفحات التاريخ بالأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، التاسع عشر من ديسمبر، وفي هذا التقرير، سنستعرض مجموعة من الأحداث المهمة والمميزة التي شهدتها العديد من دول العالم في هذا اليوم .

1914 - حسين كامل نجل الخديوي إسماعيل يتولى عرش مصر تحت اسم سلطان خلفًا لابن أخيه الخديوي عباس حلمي الثاني.

1919 ـ وصول السفينة روزلن إلى ميناء يافا في بداية الموجة الثالثة من هجرة اليهود من أوروبا إلى فلسطين.

1935 ـ الملك فؤاد الأول ملك مصر يصدر أمرًا ملكيًا بإلغاء العمل بدستور 1930 وإعادة العمل بدستور 1923.

1941 - أدولف هتلر ينصب نفسه قائدًا أعلى على الجيوش الألمانية ويلقب نفسه بالفوهرر.

1944 ـ صدور أول عدد من صحيفة لوموند الفرنسية.

1965 - إعادة انتخاب شارل ديغول رئيسًا لفرنسا.

1983 - سرقة كأس كأس العالم لكرة القدم (كأس جول ريميه) من خزائن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في مدينة ريو دي جانيرو.

1995 ـ صدور أول عدد إلكتروني من صحيفة لوموند الفرنسية على شبكة الإنترنت في الذكرى الحادية والخمسين لصدور عددها الورقي الأول.

2001 - إطفاء الحرائق والأدخنة بشكل تام من أنقاض برجي مركز التجارة العالمي بعد ثلاثة أشهر من هجمات سبتمبر.

2009 - رئيس الوزراء اللبناني سعد الدين الحريري يقوم بزيارة رسمية إلى سوريا هي الأولى له منذ اغتيال والده رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وما تلاها من اتهامات وجهت إلى سوريا حول وجود صلة لها بحادث الاغتيال ويجري محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد.

2016- مقتل شخص وإصابة 3 آخرين إثر هجوم على مركز إسلامي بمدينة زيورخ السويسرية وانتحار منفذ الهجوم.

2019- تنصيب عبد المجيد تبون لمنصب رئاسة الجزائر ليكون ثامن رئيس جزائري منذ استقلال البلاد عن فرنسا.