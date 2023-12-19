دراسة: النوم يخفض من خطر الإصابة بأمراض القلب

كشفت دراسة جديدة أن النوم الإضافي في عطلة نهاية الأسبوع يمكن أن يخفض من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما اشار باحثين من جامعة نانجينغ الطبية الصينية الى انهم اثناء الدراسة تابعوا حالة 3400 شخص لتحديد كيفية تأثير دورات النوم في الصحة والتى كشفت إن الأشخاص الذين لم يحصلوا بانتظام على قسط كاف من النوم خلال أيام العمل في الأسبوع ثم ناموا بضع ساعات إضافية في أيام عطلة نهاية الأسبوع انخفض لديهم خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 63 بالمئة أما الأشخاص الذين لم يعوضوا قلة النوم في أيام العطل وازداد لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وينصح الأطباء للوقاية من هذه الأمراض بالنوم 7-8 ساعات يوميا.