لجنة تدريب شعبة الهندسة الكهربائية تستعرض أنظمة وحلول شبكات الجهد المتوسط بالتعاون مع ABB

بحضور الدكتور أحمد البدوي سيد وكيل نقابة المهندسين، والمهندس محمود عرفات الأمين العام، والمهندس الاستشاري محمد ناصر أمين الصندوق، والدكتور المهندس محمد سليمان اليماني رئيس شعبة الهندسة الكهربائية، عقدت لجنة التدريب بشعبة الهندسة الكهربائية برئاسة المهندس الاستشاري أحمد الشناوي- وكيل الشعبة، بالتعاون مع شركة(ABB)، ورشة عمل بعنوان "أنظمة وحلول شبكات الجهد المتوسط".

وفي كلمته الافتتاحية أعرب الدكتور أحمد البدوي سيد عن سعادته بالتواجد بين زملائه وأبنائه المهندسين، مشيدا بمجهودات شعبة الهندسة الكهربائية وحرصها على التواصل المستمر مع مهندسي الكهرباء من خلال إقامة ندوات عديدة ومتنوعة، تشمل كل التخصصات في مجال الهندسة الكهربائية، متمنيًا مزيدًا من الحضور والتفاعل من جميع المهندسين في كافة المجالات لنيل قسطًا من خبرات القامات الهندسية التي تثري الندوات بالمحاضرات وتطلع الحضور على كل ما وصلت إليه التكنولوجيا.

من جانبه قدم المهندس محمود عرفات الشكر لشعبة الهندسة الكهربائية على الأنشطة المكثفة التى تقوم بها والمجهودات الكبيرة المبذولة لخدمة المهندسين، معبرا عن سعادته لكثافة الحضور وهو ما يدل على التواصل الفعال والإيجابى بين الشعبة وأعضائها، مبديا أمله فى استمرار التعاون المثمر بين النقابة وشركة ABB، والتى تعد من الشركات العالمية الرائدة فى مجالها، مختتما كلمته بالتأكيد على أن نشاط النقابة ليس نشاط هيئة مكتبها ومجلسها الأعلى، ولكن هو نشاط النقابات الفرعية والشعب بكل لجانها، قائلا" نجنى محصلة مجهود زملائنا فى مجالس النقابات الفرعية ومجالس شعب النقابة"

فيما أثنى المهندس الاستشاري محمد ناصر على مجهودات شعبة الهندسة الكهربائية وتواصلها مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة، مما يساهم في صقل خبرات ومهارات المهندسين وبخاصة الشباب وحديثي التخرج منهم، قائلا" سعيد بحضور هذا العدد الكبير، وهو ما يظهر مدى اهتمام المهندسين وحرصهم على الاطلاع على كل جديد فى النواحى العلمية والتطبيقية"

وفى مستهل كلمته عبر الدكتور مهندس محمد اليمانى عن شكره لهيئة مكتب النقابة لدعمهم المستمر لأنشطة الشعب المختلفة، وحرصهم على تلبية الدعوة لحضور فعاليات شعبة الهندسة الكهربائية وتشجيع العمل التدريبى والتأهيلى للمهندسين من خلال عقد الندوات والدورات التدريبية.

وأشاد "اليمانى" بشركة ABB لحرصهم على التعاون الفعال مع الشعبة والنقابة، والذى أثمر عن إقامة معمل تدريب للشركة فى مقر النقابة العامة.

بدوره أشار المهندس الاستشاري أحمد الشناوي أن ورشة اليوم تأتى فى إطار الجهود الحثيثة التى تبذلها لجنة التدريب بالشعبة الكهربائية لتنمية مهارات وصقل خبرات المهندسين، عن طريق نقل الخبرات العلمية والعملية لهم من خلال التعاون مع كبرى الشركات العاملة فى مجال الكهرباء، قائلا" منذ أقل من أسبوعين تم عقد ورشة عمل بالتعاون مع شركة زكى السويدي للصناعات الهندسية SEIعن المباني الذكية والإضاءة، والتي استمرت فعالياتها على مدار يومين، واليوم نعقد ورشة أخرى فى مجال أخر من مجالات الهندسة الكهربائية بالتعاون مع شركة وطنية تقوم بتصنيع منتجاتها بمصر، وهو ما يعد فخرا للصناعة المحلية، خاصة فى ظل تشجيع الدولة لتعميق التصنيع المحلى".

وأوضح "الشناوى أن خلايا الجهد المتوسط هى أخر جزء من الشبكة الكهربائية، حيث تقوم بتوصيل الكهرباء للمشتركين والمصانع، وأى عطل بها يؤدى إلى قطع الكهرباء فورا، لذا يجب أن تكون ذات صناعة جيدة، والحرص على إجراء جميع الاختبارات اللازمة عليها للدخول بالشبكة الكهربائية، مشيرا إلى أن الورشة ستتناول تصنيع خلايا الجهد المتوسط والاختبارات التى تتم عليها بالمصنع، وكذا الاختبارات التى تتم عليها بالموقع للتأكد من عملها بكفاءة تامة فى الشبكة الكهربائية.

ومن جانبه صرح المهندس محمد سالم مدير مصانع ABB مصر: " سعداء بالتعاون والشراكة مع نقابة المهندسين وتجديد الثقة من خلال هذه الفعالية الاستثنائية حيث انها ليست المرة الأولى للتعاون المشترك، وتستهدف ABB ضمن استراتيجيتها العمل على تنمية المهارات واكساب شباب المهندسين خبرات عملية والتعريف بأحدث التقنيات والمنتجات والحلول التي تقوم بتصنيعها الشركة، في مجالات الحماية والتحكم، ومفاتيح التبديل العازلة للهواء للجهد المتوسط AIS ومحطات التحويل الثانوية المدمجةCSS ومحولات الجهد المتوسط".

قدم الورشة التدريبية مجموعه من مهندسي ABB وهم المهندس محمد نبيل مدير تسويق منتجات اكشاك توزيع الكهرباء، والمهندس علي ابراهيم مدير تسويق منتجات اجهزة الوقاية، والمهندس مصطفى خاطر مدير منتجات لوحات الضغط المتوسط، والمهندس محمد صلاح مدير تسويق قطاع حلول الطاقة. وقد استعرضوا خلال الندوة أحدث التقنيات للشركة في مجالات أكشاك توزيع الكهرباء والأنواع المختلفة للأكشاك والمواصفات القياسية لـ IEC والاشتراطات التي وضعتها حتى تسير عليها الشركات المصنعة لأكشاك توزيع الكهرباء، كما عرضوا محفظة ABB الواسعة في قطاع الأكشاك وحلول هذا القطاع والجديد الذي تقدمة في السوق المصري والعالمي. كما تناولت الورشة التدريبية شرح لمحولات التيار والجهد وأهميتها في الشبكة الكهربائية وأهم الحلول المقدمة منهم واشتراطات IEC في محولات التيار والجهد التي تمثل البوابة ما بين الشبكة وأجهزة القياس والحماية، وكذلك تم استعراض تكنولوجيا ABB في منتجات مثل اليوني جير ZS1 التي تحقق المتطلبات ولوحات التوزيع وتعريفاتها والتحول الرقمي في مجال لوحات الضغط المتوسط."