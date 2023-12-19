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الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة سكنية بالهرم

ارشيفيه
ارشيفيه
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كلفت جهات التحقيق بالجيزة بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بعقار بشارع الثلاثيني بالهرم، وفحص آثار الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الحريق.

كان مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بشارع الثلاثيني الجديد.
وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق، بالتنسيق مع مأمور القسم.
بالفحص نشوب حريق داخل شقة بالدور الخامس لعقار رقم 12 والمكون من 6 طوابق وتمام الإخماد دون إصابات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.

حريق شقة سكنية الأدلة الجنائية الهرم