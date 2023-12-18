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الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تعليق قوي من أحمد موسى على نتيجة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى
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علق الإعلامي أحمد موسى على انتهاء لقاء الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بخسارة الفريق الأحمر بهدفين للا شيء.

وأكد الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن مباراة الأهلي المقبلة ستكون يوم الجمعة المقبل للعب على أحد المركزين الثالث أو الرابع، معلقا: الفريق البرازيلي قدم مباراة قوية، والأهلي أضاع الكثير من الفرص المحققة للعب في النهائي.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن فريق الأهلي كان مستحوذا لفترات طويلة، مشيدا بدور محمد الشناوي بعد الحفاظ على شباكه من أكثر من هدف محقق.

وأشار أحمد موسى إلى أن أكثر من 90% من الجمهور المتواجد في الملعب من المشجعين للأهلي، منوها أن بداية تقدم الفريق البرازيلي بهدف أربك حسابات الأهلي ومارسيل كولر، حتى استحوذ على مجريات الأمور بالكامل وسجل الثاني في الدقيقة 90 لتنتهي المباراة.

وقال أحمد موسى إن البطولة كانت مهمة والأهلي شرف مصر في هذه البطولة، واللعب الآن على المركز الثالث الذي حققه الأهلي أكثر من مرة، وهذه المرة قد يحقق البرونزية مرة أخرى، باعتبار الأهلي ثاني أكثر الفرق مشاركة في كأس العالم للأندية.

ووجه أحمد موسى التحية لجمهور الأهلي قائلا: «خليك فخور بلاعبيك وفريقك، كان لدينا فرصة للذهاب إلى النهائي لكن ضاعت أمام فريق ليس مرعب؛ لأن الأهلي كان الأفضل في أوقات كثيرة وهذه هي كرة القدم والروح الرياضية».

واختتم موسى قائلا: كولر اليوم سيتعرض لحملة هجوم كبيرة بسبب إضاعة اللاعبين الفرص، والفريق البرازيلي سجل من أقل فرص وانتهت المباراة نحتاج للدعم يوم الجمعة.


 

الإعلامي أحمد موسى الجمعة المقبل الروح الرياضية المركز الثالث