انتشال جثة شاب من مياه النيل بالوراق

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول انتشال جثة احد الأشخاص من مياة النيل بالوراق

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما انتدبت مفتش الصحة لفحص الجثة وبيان ملابسات الوفاة.

تلقى المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص طافيه بمياه النيل بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة وتبين أنها لذكر في العقد الثالث من عمره جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

