تأجيل محاكمة المتهم بقتل شخص بسبب خلافات بالأميرية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم، محاكمة عامل بتهمة قتل شخص، بسبب خلافات قديمة بينهما لجلسة اول يناير.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم بيت النية وعقد العزم علي التشاجر مع المجني عليه، وازهاق روحه، واعد في سبيل ذلك سلاح أبيض "سكين"، نتيجة خلافات سابقة بينهم حيث تبين ان مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم، "يحمل جنسية إحدى الدول" تطورت لتعدى الأخير على نجله بالضرب، باستخدام سلاح أبيض، نتج عن ذلك إصابته، التى أودت ببحياته.



كما جاء في التحقيقات أن المتهم يعمل بائع، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المتهم على النيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات، بتهمة التشاجر وقتل شخص وحيازة سلاح أبيض.