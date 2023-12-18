في اليوم الـ73 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

استُشهد عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، منذ فجر اليوم الإثنين، ودُمر عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا.

وقصفت طائرات الاحتلال مبنى الجراحات التخصصي في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 26 من النازحين، وإصابة آخرين بجروح.

كما يتعرض مدخل المجمع الطبي لإطلاق نار متواصل، فيما تواصل مدفعية الاحتلال قصف منطقتي ساحة الشوا بحي التفاح، والصحابة بحي الدرج.

ولا تزال قوات الاحتلال تحاصر تجمعا لمدارس تؤوي عددا كبيرا من النازحين في حي الرمال بمدينة غزة.

واستُشهد وأصيب العشرات، في قصف الاحتلال المناطق الشرقية والشمالية في خان يونس، وسط قصف مدفعي متواصل.

ووصل جثمان شهيد من عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس الى مستشفى غزة الأوروبي، بعد استهدافه بطائرة استطلاع صباح اليوم على عربة يجرها حمار، لعدم قدرة سيارات الإسعاف الوصول إلى هذه المناطق.

وعلى مدار ثلاثة أيام، تواصل طواقم الدفاع المدني انتشال جميع الشهداء من تحت أنقاض منزل عائلة شحادة بحي البرازيل برفح، إثر استهداف طائرات الاحتلال له.

وقالت مصادر طبية في غزة، إن أكثر من 100 شهيد ارتقوا في مجازر الاحتلال في جباليا منذ يوم أمس، وأصيب العشرات، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

إلى ذلك، هزت انفجارات عنيفة أجواء المنطقة الوسطى لقطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا، منذ 73 يوما، ما أسفر عن استشهاد نحو 19 ألف مواطن، وإصابة أكثر من 52 ألف آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.