جامعة طيبة التكنولوجية ووحدة السكان بالأقصر يبحثان سبل التعاون المشترك

استقبل الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، بمقر الإدارة المركزية للجامعة، وفد وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، بقيادة رجاء شوقي أحمد، رئيس وحدة السكان، والدكتور أحمد العراقي، منسق المسئولية المجتمعية، لبحث سبل التعاون المشترك.

وناقش الوفد، بحث سبل الشراكة والتعاون في شتى المجالات وآلية شراكة جامعة طيبة التكنولوجية، في مؤتمر شباب الأقصر (الشباب بين الإحجام والإقدام) والمقرر إقامته نهاية ديسمبر الحالي، كما بحث الجانبان آليات توقيع بروتوكول تعاون مشترك.

واستعرض الوفد، أهمية إقامة مؤتمر شباب الأقصر، والذي يناقش العقبات والحلول لخلق تنمية وفرص حقيقية للشباب بمشاركة متخصصين ومتحدثين على أعلى درجة من الكفاءة والتميز، ومناقشة أسباب إحجام الشباب عن الدخول في سوق العمل الخاص والركون إلى انتظار الوظائف الحكومية التي لا تأتي، وتحفيز الشباب على البدء والإقدام على خلق فرص واعدة من خلال استغلال المبادرات الحكومية والمؤسسية للانخراط في سوق العمل.

من جانبه، رحب رئيس الجامعة بوفد وحدة السكان، معربا عن سعادته بإقامة هذا المؤتمر بالتعاون مع الجامعة بمشاركة عدد كبير من طلابها، مؤكدا أن الموضوعات التي يناقشها المؤتمر، تتناسب مع أهداف ونظام الدراسة بالجامعة، والتي تقدم تعليما تكنولوجيا مهنيا يتماشى مع حاجة سوق العمل، ويوفر فرص عمل للطلاب بعد التخرج مباشرة دون انتظار الوظائف الحكومية، لافتا إلى أن الجامعة تقدم كل الدعم للمؤتمر وتضع كل إمكانياتها في خدمته.