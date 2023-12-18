بالفيديو.. الهباش: نريد حلا شاملا ونهائيا للقضية الفلسطينية لمنع العدوان الإسرائيلي

قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني ، إن أولوياتنا الحالية وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه يجب إيقاف عنف المستوطنين الإسرائيليين على الضفة الغربية، ونريد حلا شاملا ونهائيا يمنع العدوان الإسرائيلي، وينزع كل أسباب الصراع.

وأضاف "الهباش" في مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ترعى عدوانا إرهابيا، وتدعم الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائمه بحق الفلسطينيين.

وتابع، أنه لابد من حل القضية الفلسطينية حلا عادلا، قائما على إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، قائلًا: "نريد حلا شاملا ونهائيا يمنع العدوان الإسرائيلي وينزع كل أسباب الصراع".