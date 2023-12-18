بالفيديو.. التضامن تكشف تفاصيل برنامج وعي لتنمية الأسرة المصرية

قال الدكتور عبدالحميد الشبراوي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مرصد وعي تم إنشاؤه لعمل قاعدة بيانات على المستوى الوطني خاصة بالأسر الأولى بالرعاية الخاصة بحياة كريمة وتكافل وكرامة، مشيرًا إلى أن هدف المرصد رصد مستوى الوعي بمؤشرات رقمية، بجانب مستوى الاتجاهات والسلوك والممارسات الخاصة بالأسر المصرية وخاصة السيدات.

وأضاف "عبدالحميد" في حواره لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن المرصد هدفه رصد كل الممارسات والوعي بكل القضايا والسلوكيات في كافة الأسر المصرية، مثل الزواج المبكر وتنظيم الأسرة مثل حملة 2 كفاية، وختان الإناث وغيرها من القضايا التي ترتبط بحياة الأسرة المصرية .

وتابع، أن وزارة التضامن لديها برامج للتوعية كثيرة جدًا خاصة بوعي الأسر المصرية، موضحًا أن قياس الوعي من قبل المرصد يكون في كل الاتجاهات.

وأردف، أن المرصد له أداتين أساسيتين أبرزهم دراسة خصائص الأسرة بالكامل مثل التعليم والصحة والتأمين الصحي ومعرفة الفكرة الكاملة عن الأسرة بالكامل كبحث حالة بالكامل، ثم الأداة الأخرى بمقابلة السيدة المؤهلة في الأسرة باعتبارها عماد الأسرة في عمر من 19 إلى 45 وسؤالها عن 9 محاور أساسية فيما يتعلق بكل ممارساتها مع أسرتها.