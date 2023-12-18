رئيس كوريا الجنوبية يدعو إلى رد ثلاثي على إطلاق بيونج يانج صاروخا باليستيا لليوم الثاني

الإثنين 18/ديسمبر/2023 - 10:33 ص

دعا الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، اليوم الاثنين، إلى رد مشترك مع الولايات المتحدة واليابان على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا بعيد المدى لليوم الثاني على التوالي.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الوطني الكوري الجنوبي، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".

وقال الرئيس الكوري الجنوبي - وفقا لبيان المكتب الرئاسي - إنه "باستخدام نظام تبادل المعلومات عن الصواريخ الكورية الشمالية في وقت إطلاقها الحقيقي، يتعين علينا أن ندفع بشكل استباقي من أجل رد مشترك من قبل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان"، داعيا إلى "رد فوري وساحق" على أي استفزازات من جانب كوريا الشمالية تجاه أراضي كوريا الجنوبية وشعبها.

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أكد - في وقت سابق اليوم - أنه رصد إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى من بيونج يانج، مشيرا إلى أن الصاروخ حلق لمسافة ألف كيلومتر قبل أن يسقط في البحر الشرقي المعروف أيضا باسم بحر اليابان.

وكان نائب وزير الدفاع البرلماني الياباني مياكي شينجو، قد أعلن - قبل قليل - إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي يصل مداه إلى أكثر من 15 ألف كيلومتر ويمكنه الوصول إلى أي مكان في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت قد نددت الولايات المتحدة الأمريكية بتجربة إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي باتجاه بحر الشرق، في إشارة إلى بحر اليابان.

وقالت الخارجية الأمريكية إن هذه التجارب تشكل تهديدا لجيران كوريا الشمالية وتقوض الأمن الإقليمي.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن هذه التجربة مثل عمليات الإطلاق الأخرى التي أجرتها بيونج يانج لصواريخ باليستية هذا العام، وهي تمثل انتهاكا لعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي.