اليوم.. مصر تلتقي الكاميرون في نصف نهائي بطولة أفريقيا لناشئي الطائرة بليبيا

يخوض منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا لكرة الطائرة مواجهة مهمة عندما يلتقي بنظيره الكاميرون في نصف نهائي بطولة أفريقيا التي تستضيفها مدينة مصراته الليبية خلال الفترة من 10 وحتى 20 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الإثنين على صالة مصراتة الرياضية وتذاع عبر قناة الاتحاد الأفريقي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتأهل الفراعنة لدور نصف النهائي بعدما تصدر ترتيب الدور التمهيدي بالعلامة الكاملة، فيما تأهل الكاميرون بعد احتلال المركز الرابع.

وفي نصف النهائي الآخر يلتقي منتخب تونس مع منتخب ليبيا، في تمام الساعة السادسة مساءً.

وحقق الفراعنة العلامة الكاملة في الدور التمهيدي حيث تمكن من الفوز على جميع المنتخبات بداية من تونس، ثم الكاميرون و المغرب وأخيرًا ليبيا بنفس النتيجة 3/0.

ويشارك في البطولة كلًا من مصر، تونس، المغرب، الكاميرون، بالإضافة إلى ليبيا البلد المستضيف للحدث.

ويتأهل من البطولة أصحاب المراكز الأول و الثاني والثالث مباشرة إلى بطولة العالم 2024.

وتضم بعثة مصر كلًا من الدكتور يوسف حسن عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسًا للبعثة وبيرسي اونكن المشرف العام على المنتخب وأحمد السيد مديرًا فنيًا ومحمد مدبولي مدربًا عامًا وأحمد الماحي مدربًا ومحلل تقني والدكتور عبدالرحمن غانم علاج طبيعي ومحمد فؤاد أبو حسين المدير الإداري للمنتخب، والكابتن هاني فكري الحكم الدولي معين من قبل الاتحاد الإفريقي للعبة.

وتشمل قائمة منتخب الناشئين تحت 17 عام كلًا من: أحمد عبدالباري ومحمد نصر وخالد الفقي ومصطفى شريف وحمزة ياسين وزياد غنيم ومروان متولي وزياد حنيدق وأحمد يوسف وإبراهيم أحمد وفادي حنفي ومهند ربيع.

جدير بالذكر أن البطولة تنظم لأول مرة لهذه المرحلة السنية مواليد 2008 ومؤهلة لبطولة العالم 2024.