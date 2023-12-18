أسعار الذهب اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023

شهدت أسعار الذهب استقرارا ملحوظا في بداية تعاملات اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023، عند حدود الإغلاق التي سجلتها أمس، بعد تراجع سعر جرام الذهب عيار18 بقيمة 10 جنيهات ونصف.

وارتفعت أسعار الذهب مؤخرا بعد قرار الفيدرالى الأمريكي بالإبقاء على سعر الفائدة على الأيداع والإقراض كما هو في ضوء تباطوؤ معدل التضخم الأمريكي، وسط ترقب لقرار المركزي المصري الخميس المقبل.

وجاءت أسعار الذهب في مصر كالتالي:

سعر الذهب عيار 21

بينما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2880 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3291 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار نحو 2468.5 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر

فيما سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 23040 جنيها.

سعر الأونصة عالميا

وسجلت سعر الأونصة عالميا نحو 2020 دولارا.

تراجعت صادرات مصر من الذهب والأحجار الكريمة والحلي، بنسبة طفيفة في أول 9 أشهر 2023، إلى 1.11 مليار دولار بمعدل تراجع 4% على أساس سنوي مقارنة بالعام السابق عليه عندما سجلت 1.15 مليار دولار.

وحلت دولة الإمارات كأكبر مستورد من الذهب والأحجار الكريمة والحلي من مصر، خلال أول 9 أشهر من 2023، بمعدل مشتريات استيراد 534 مليون دولار.