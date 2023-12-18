فيتوريا يحدد موعد انضمام المحترفين للمنتخب استعدادا لـ"الأمم الافريقية"

تمسك روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، بانضمام جميع اللاعبين المحترفين لمعسكر الفراعنة فى الموعد المحدد، وفقا للائحة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، التى تنص على السماح للاعبين المحترفين بالانضمام إلى منتخباتهم قبل البطولات المجمعة بـ14 يوماً.

وأكد فيتوريا ضرورة انضمام جميع اللاعبين المحترفين فى الموعد المحدد يوم 3 يناير المقبل، قبل خوض أول مباراة للفراعنة فى البطولة أمام موزمبيق يوم 14 يناير المقبل.



ويغيب محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، عن مباراة فريقه فى مباراة أرسنال 7 يناير المقبل فى كأس الاتحاد الإنجليزي بسبب معسكر الاستعداد لبطولة أمم أفريقيا.



وحسم البرتغالي روي فيتوريا موعد المباراة الودية التي يخوضها الفراعنة أمام أحد المنتخبات الأفريقية صاحبة التصنيف الثانى، في ختام الاستعدادات لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2024.



وقرر فيتوريا إقامة المباراة الودية لـ منتخب مصر أحد يومي 7 أو 8 يناير المقبل، أى بعد انطلاق معسكر الفريق بستة أيام، على أن يسافر الفريق بعدها مباشرة إلى كوت ديفوار استعدادا لبطولة أمم أفريقيا.



ويكثف مجلس ادارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اتصالاته لتوفير مباراة ودية لمنتخب مصر الأول بقيادة روي فيتوريا استعدادا لبطولة أمم أفريقيا فى كوت ديفوار المحدد لها يناير المقبل.



وطلب روي فيتوريا من اتحاد الكرة خوض مباراة ودية واحدة مع أحد منتخبات التصنيف الثاني في أفريقيا استعدادا للبطولة المرتقبة.