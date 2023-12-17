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الإثنين 18 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يكشف تفاصيل العثور على جثة متغيب في أسيوط

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
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رصدت الأجهزة الأمنية  لما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تغيب أحد الأشخاص بأسيوط.
 بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بأسيوط بتغيب المذكور (مقيم بدائرة قسم شرطة أبنوب) بتاريخ (6) الجارى وبتاريخ (14) الجارى ورود بلاغ بالعثور على جثة المتغيب بحوض مياه بإحدى القرى بدائرة المركز ، وبالفحص تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وسبب الوفاة (إسفكسيا الغرق) وبسؤال والده أفاد بمعاناة نجله من "إعاقة ذهنية" ورجح غرقه أثناء إستحمامه بحوض المياه المشار إليه.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

اعاقة فيس بوك بأسيوط إصابات ظاهرية وسبب الوفاة