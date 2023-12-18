قفزت من الطابق الرابع.. دفن جثة سيدة عثر عليها ميته أسفل عقار ببولاق الدكرور

صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة سيدة قفزت من الطابق الرابع بعقار ببولاق الدكرور، بعد مناظرة الجثة وإجراء الكشف الظاهري عليها بمعرفة مفتش الصحة لاعداد تقرير بملابسات الوفاة، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.



المرض النفسي وراء قفزها من أعلى

وتبين من خلال الفحص المبدئي لجثمان السيدة المتوفاه والتي تدعى "هبه.ا" ٤٠ سنة، وجود آثار كسور متعددة بأنحاء جسدها ونزيف داخلي جراء السقوط، علاوة على وجود اشتباه في مرض نفسي دفعها للقفز من الطابق الرابع.

وأفادت التحريات أن وفاة السيدة، حدث نتيجة قيامها على القفز من شرفة شقتها بالطابق الرابع، ولا توجد شبهة جنائية وراء وفاتها.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة من غرفة النجدة بسقوط سيدة من علو، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة سيدة تدعي (هبه. ا).

بإجراء التحريات تبين أن السيدة أنهت حياتها بالقاء نفسها من الطابق الرابع، وتعاني من مرض نفسي ولا شبهة جنائية في وفاتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.