ضبط سجائر مجهولة المصدر في عدة مناطق بالإسكندرية

قامت إدارة وسط التموينية برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة وتحت إشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة بحملة تموينية بنطاق الادارة و التى أسفرت عن ضبط محل بازار بقسم باب شرقى بمنطقة الازاربطة وذلك لحيازته سجائر مجهولة المصدر و تم مصادرة عدد ٥١٠ علبة سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبه بالفواتير الداله على حيازتها.

كما تم ضبط محل بازار بمنطقة محرم بك وذلك لحيازته عدد ١٢٦ علبة سجائر مصرية امتنع عن بيعها، وضبط محل بيع مواد غذائية بمنطقة الازاريطة وذلك لحيازتة عدد ١٠٤ قطعة منتجات غذائية منتهية الصلاحية عباره عن مقرمشات و عجائن و حلويات منتهية الصلاحيه وغير صالحة للاستهلاك الادمي.

وضبط محل بازار بمنطقة الازاريطة وذلك لحيازته سجائر مجهولة المصدر ومواد غذائيه منتهية الصلاحية، كما تم ضبط محل ألبان بمنطقة الحضرة وذلك لقيامه بالامتناع عن بيع سلعة السكر و بعمل محاوله شرائية وبالتفتيش أسفر عن ضبط عدد ٣٠ كيس سكر عبوة الكيس واحد كجم، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

أصدر المهندس احمد ابراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق، وذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية، وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية لضبط و متابعة الأسواق.