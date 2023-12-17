محافظ الأقصر يطمئن على مصابي حادث الحافلة السياحية بمستشفى حورس.. صور

توجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأحد، إلى مستشفى حورس التخصصي بمدينة أرمنت، للاطمئنان على حالة السائحين الذين أصيبوا فى حادث انحراف حافلة سياحية عن الطريق بمنطقة البر الغربي بالقرنة غرب الأقصر.

وحرص المحافظ، على الاطمئنان على الحالة الصحية للسائحين المصابين وتوزيع باقات من الورود عليهم، والتأكد من توفير الرعاية الطبية الكاملة لهم، وتقديم كافة أوجه الرعاية مع التأكيد على المتابعة المستمرة لحالتهم لحين تماثلهم للشفاء، موجهاً الشكر إلى جميع الأجهزة التي شاركت في سرعة الانتقال الى موقع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة، وخاصة الإسعاف والشرطة والرعاية الصحية والوحدة المحلية، مما كان له أثرا طيبا لدى السائحين.

كما التقى المحافظ بمسئولي الشركة المنظمة لرحلة السائحين، لمتابعة تقديم كافة الخدمات لهم، وتلبية رغبة من يرغب في استكمال العلاج بدولته بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح الدكتور أحمد البرعي مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، أن مستشفيات الهيئة استقبلت 7 سائحين ثم ارتفع العدد إلى 14 مصابا بإصابات مختلفة من الجنسيات: (10 ألمان ـ 2 هولنديين ـ 1 اسباني ـ 1 مصري)، وتم إجراء الفحوصات الشاملة لهم للاطمئنان على حالتهم، وتم تقرير خروج عدد 9 حالات بعد الاطمئنان على حالتهم الصحية، وتم حجز 5 حالات ما زالوا تحت الملاحظة لاستكمال إجراءتهم الطبية.

وتوجهت أحد أفراد المجموعة السياحية والتي تعمل طبيبة بأحد مستشفيات ألمانيا أثناء اصطحابها للمحافظ خلال تفقده للمصابين، بالشكر والتقدير على سرعة الانتقال للحادث والإجراءات التي تم اتخاذها، معربة عن إعجابها الشديد بمنظومة الصحة التي وصفتها بذات مستوى دولي وتقديرها لكل ما تم اتخاذه من إجراءات طبية.

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