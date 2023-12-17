في ذكرى وفاته.. تعرف على القديس جوزيبي مانيانيت فيفس كاهن ورسول العائلة المقدسة

تحي الكنيسه الكاثوليكية اليوم الأحد، ذكري وفاه القديس جوزيبي مانيانيت فيفس كاهن مؤسس ورسول العائلة المقدسة.

ولد جوزيبي مانيانيت في تريمب يوم 7 يناير عام 1833. في أبرشية ليدا في كاتالونيا، وهو الابن الأكبر بين تسعة إخوة، أبناء أنطونيو ماريانيت، المزارع، وزوجته بونافينتورا فيفيس. ونال سر العماد المقدس في نفس يوم ولادته.

وبعد عشرين شهرًا مات والده في سن الخامسة كرسته والدته لسيدة فالديفلور شفيعة المدينة. كان عليه أن يعمل منذ سن مبكرة لإنهاء دراسته الثانوية في بارباسترو، ثم دراسات الفلسفة واللاهوت في كليات اللاهوت والأبرشية في ليدا وأورجيل، رُسم كاهنًا في ٩ أبريل ١٨٥٩.

بعد اثني عشر عامًا من العمل المكثف مع الأسقف خوسيه كايكال وفي خدمة الأبرشية، شعر أنه مدعو من الله إلى تكريس خاص وتأسيس جمعيتين. تكرم وتعيش بروحانية عائلة الناصرة، وبعد موافقة الاسقف في عام 1864م.

وبدأ فى نشرها والتشجيع على التنشئة المسيحية للعائلات، لا سيما مع التربية والتعليم المسيحي للأطفال والشباب. ومع رسالته الكهنوتية وبدافع من الموهبة التي نالها، كتب العديد من الأعمال والنشرات لنشر التفاني والتكريم للعائلة المقدسة، ولتكوين الآسر المسيحية، وتشجيع الدعوات الكهنوتية.

أسس مجلة "العائلة المقدسة" والجمعيات العلمانية باسم خدام العائلة المقدسة ليصبحوا تلاميذًا وشهودًا ورسلًا لأسرة الناصرة. ذهب في رحلة حج إلى لورد وروما ولوريتو لتعميق روح عائلة الناصرة.

هذه هي الموهبة الصحيحة التي تتغلغل في حياته كلها، وهي محاطة بسر دعوة إنجيلية تعلمها من أمثولة يسوع ومريم ويوسف في صمت الناصرة، كل عائلة مسيحية تستطيع ضيافة يسوع، وتستمع اليه، وتتحدث اليه، وتحرسه، وتحميه، وتنمو معه′′.

وتقوضت صحته بسبب بعض الجروح في جنبه والتي ظلت مفتوحة لمدة ستة عشر عامًا - والتي أطلق عليها "رحمة الرب" - في 17 ديسمبر 1901، عاد إلى منزل الأب في برشلونة.

أعلنه القديس يوحنا بولس الثاني طوباويًا في 25 نوفمبر 1984، ثم رفعه إلى مصاف القديسين في 16 مايو 2004م.