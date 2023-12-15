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الجمعة 15 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بايدن واردوغان يبحثان هاتفيا الجهود الرامية إلى زيادة المساعدات الإنسانية لغزة

بايدن
بايدن
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بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن في مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان الجهود الرامية إلى زيادة المساعدات الإنسانية لغزة وحماية المدنيين وضرورة إيجاد أفق سياسي للشعب الفلسطيني. 
وذكر البيت الأبيض، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة أن بايدن وأردوغان أكدا أهمية تعزيز حلف الناتو، بما في ذلك أهمية الترحيب بالسويد كحليف في أقرب وقت ممكن ومواصلة تعزيز قابلية التشغيل البيني لحلف شمال الأطلسي في تركيا.
كما اتفقا على البقاء على اتصال وثيق في الفترة التي تسبق قمة الناتو المقررة في يوليو 2024 في واشنطن العاصمة.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن دعمه للخطوات البناءة الأخيرة في العلاقة بين اليونان وتركيا.
 

أردوغان غزة بايدن