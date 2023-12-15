بايدن واردوغان يبحثان هاتفيا الجهود الرامية إلى زيادة المساعدات الإنسانية لغزة

الجمعة 15/ديسمبر/2023 - 11:39 ص

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن في مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان الجهود الرامية إلى زيادة المساعدات الإنسانية لغزة وحماية المدنيين وضرورة إيجاد أفق سياسي للشعب الفلسطيني.

وذكر البيت الأبيض، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة أن بايدن وأردوغان أكدا أهمية تعزيز حلف الناتو، بما في ذلك أهمية الترحيب بالسويد كحليف في أقرب وقت ممكن ومواصلة تعزيز قابلية التشغيل البيني لحلف شمال الأطلسي في تركيا.

كما اتفقا على البقاء على اتصال وثيق في الفترة التي تسبق قمة الناتو المقررة في يوليو 2024 في واشنطن العاصمة.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن دعمه للخطوات البناءة الأخيرة في العلاقة بين اليونان وتركيا.

