اليوم.. منتخب الطائرة يلتقي المغرب في بطولة أفريقيا للناشئين بليبيا

يواجه المنتخب الوطني للناشئين تحت 17 عامًا لكرة الطائرة نظيره المغرب في ثالث مبارياته ببطولة أفريقيا التي تستضيفها مدينة مصراته الليبية خلال الفترة من 10 وحتى 20 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً، وتذاع عبر الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة الطائرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كما يشهد اليوم الجمعة إقامة مباراة ليبيا وتونس في الساعة السادسة مساءً عقب لقاء مصر والمغرب.

وحقق المنتخب الوطني الفوز في اللقاء الافتتاحي أمام تونس، بنتيجة 3/0، كما نجح في الفوز على الكاميرون بالنتيجة ذاتها في ثاني المباريات، ليضمن بذلك تواجده ضمن المراكز الأولى الأربعة وبالتالي يضمن تأهله إلى نصف النهائي، ويتبقى فقط حسم الترتيب.

ويشارك في البطولة كلًا من مصر، تونس، المغرب، الكاميرون، بالإضافة إلى ليبيا البلد المستضيف للحدث.

يذكر أن نظام البطولة تقام دوري من دور واحد بين المنتخبات الخمس يصعد أول 4 فرق للدور نصف النهائي حيث يواجه الأول صاحب المركز الرابع، وفي نصف النهائي الآخر يتواجه أصحاب المركزين الثاني والثالث.

ويتأهل من البطولة صاحبي المركز الأول والثاني مباشرة إلى بطولة العالم 2024.

وتضم بعثة مصر كلًا من الدكتور يوسف حسن عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسًا للبعثة وبيرسي اونكن المشرف العام على المنتخب وأحمد السيد مديرًا فنيًا ومحمد مدبولي مدربًا عامًا وأحمد الماحي مدربًا ومحلل تقني والدكتور عبدالرحمن غانم علاج طبيعي ومحمد فؤاد أبو حسين المدير الإداري للمنتخب، والكابتن هاني فكري الحكم الدولي معين من قبل الاتحاد الإفريقي للعبة.

وتشمل قائمة منتخب الناشئين تحت 17 عام كلًا من: أحمد عبدالباري ومحمد نصر وخالد الفقي ومصطفى شريف وحمزة ياسين وزياد غنيم ومروان متولي وزياد حنيدق وأحمد يوسف وإبراهيم أحمد وفادي حنفي ومهند ربيع.

جدير بالذكر أن البطولة تنظم لأول مرة لهذه المرحلة السنية مواليد 2008 ومؤهلة لبطولة العالم 2024.