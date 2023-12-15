الهند وبوتسوانا تجريان مشاورات لبحث إمكانيات التعاون بين البلدين

ذكرت وزارة الشئون الخارجية الهندية، أن الهند وبوتسوانا أجرتا، جولة مشاورات جديدة في العاصمة البوتسوانية (جابورون)؛ لتقييم العلاقات الثنائية وبحث إمكانيات التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه تعتبر الجولة الرابعة من المشاورات بين الجانبين وشارك فيها مسئولون من الوزارة مع نظرائهم بوزارة التعاون والشئون الدولية في بوتسوانا.

وجاء في البيان أن المشاورات تناولت القضايا المتعلقة بالتبادلات السياسية والشراكات التنموية والاستثمارات والتجارة والقضايا القنصلية، وإمكانيات التعاون في قطاعات الزراعة والدفاع والصحة والفنون والثقافة والطاقة.

وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون الثنائي من أجل رخاء شعبي البلدين، وأنهما تبادلا وجهات النظر أيضا بشأن القضايا متعددة الأطراف وذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تعزيز التعاون في الأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى أن الجانبين اتفقا على إجراء الجولة القادمة من المشاورات في نيودلهي في موعد يناسب الطرفين.