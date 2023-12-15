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الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الأردني ينفذ عملية إنزال جوي لمواد ومستلزمات طبية للمستشفى الميداني بغزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نفذت القوات المسلحة الأردنية، مساء أمس الخميس، عملية إنزال جوي خامسة، لمواد ومستلزمات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني "غزة 76".

ورافقت طاقم الطائرة التي سيرت بتوجيهات ملكية- الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني التي تحمل رتبة ملازم أول/طيار في سلاح الجو الملكي.

تمكن طاقم الطائرة التابعة لسلاح الجو الملكي من إنزال الصناديق التي تحوي مستلزمات طبية وعلاجية لاستمرارية وديمومة عمل المستشفى.

أكدت القوات المسلحة الأردنية، في بيان، أنها مستمرة بتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة للأهل في قطاع غزة، تخفيفًا عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة، نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا للتوجيهات الملكية في زيادة قدرة الكوادر الطبية ولتعزيز وتطوير إمكانات المستشفيات بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية، في ظل الحرب على القطاع.

الجيش الأردني عملية إنزال جوي مواد ومستلزمات طبية مستشفى الميداني الأردني بغزة