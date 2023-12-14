رئيس الدبلوماسية الإسبانية: موقفنا من قضية الصحراء الغربية لم يتغير





جدد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون لمملكة إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الخميس بالرباط، التأكيد على موقف بلاده من قضية الصحراء الغربية.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الخميس.

وأكد رئيس الدبلوماسية الإسبانية خلال مؤتمر صحفي مشترك بالرباط عقب مباحثاته مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة "أن موقف إسبانيا المتعلق بقضية الصحراء لم يتغير وهو الموقف الذي سبق التعبير عنه في الإعلان المشترك الذي تمت المصادقة عليه في 7 أبريل 2022 والإعلان الذي توج الدورة 12 للاجتماع رفيع المستوى المغرب - إسبانيا المنعقد في فبراير 2023".

يذكر أن الإعلان المشترك المصدق عليه في 7 أبريل 2022 خلال اللقاء بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. ينص على أن "إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تم تقديمها سنة 2007 الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية هذا النزاع".