فيرمينو بديلًا مع أهلي جدة أمام الفيحاء في الدوري السعودي

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الفيحاء، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

ويحل فريق أهلي جدة، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره الفيحاء بملعب مدينة المجمعة الرياضية، حيث ينطلق اللقاء في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويأمل الأهلي في الفوز على الفيحاء، من أجل حصد الثلاث نقاط، لاسيما بعد التعثر الأخير أمام الرائد بالتعادل السلبي في الجولة الماضية من الدوري السعودي.

ويقود هجوم الراقي، الجزائري رياض محرز، الفرنسي ألان سانت ماكسيمين، وفراس البريكان، حيث يجلس البرازيلي روبرتو فيرمينو على دكة البدلاء.

ويحتل أهلي جدة، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 31 نقطة، بينما يأتي الفيحاء عاشرًا وفي رصيده 19 نقطة.

تشكيل أهلي جدة لمواجهة الفيحاء

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي - روجر إيبانيز - ريان حامد - سعد بالعبيد

خط الوسط: فرانك كيسي - محمد المجحد - جابري فيجا

وفي الهجوم: رياض محرز - ألان سانت ماكسيمين - فراس البريكان.