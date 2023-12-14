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الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

الإثنين.. "فلسطين في القلب" أمسية شعرية غنائية بمركز الهناجر للفنون

صورة تعبرية
صورة تعبرية
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يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال وبرئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي أمسية شعرية غنائية بعنوان"فلسطين في القلب" تحييها فرقة المركز الموسيقية بمشاركة الشاعر الكبير محمد بهجت ذلك في تمام الساعة السابعة مساء الاثنين المقبل، بمسرح مركز الهناجر للفنون.

يتضمن برنامج الأمسية؛ إلقاء الشاعر محمد بهجت لأشعار: "الله معك"، "يا برتقال أخضر وجديد"، "أنا عربي"، "مسحراتي القدس"، "إن نصر الله قريب"، "مسحراتي التراب المريمي"، "الأرض بتتكلم عربي"، "سينا أرض مصرية"، "عروسة من سينا".

ومجموعة متميزة من الأغاني التراثية؛ غناء الفنان أحمد محسن: "الأرض بتتكلم عربي"، "زهرة المدائن"، "القدس دار السلام"، "القدس العتيقة"، "عربية يا أرض فلسطين"، "سكت الكلام"، "أخي جاوز الظالمون المدى"، "حبيبتي من ضفايرها طل القمر"، "اسلمي يا مصر".

فرقة موسيقي غناء فنون محمد بهجت