بالفيديو.. مجد القاسم يعود للأغاني الطربية في «البيت الأولاني»

طرح الفنان مجد القاسم أغنية جديدة بعنوان «البيت الاولاني» على قناته بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب والمنصات الموسيقية المختلفة.

والأغنية من نوعية الأغاني الدرامية وهي من كلمات عادل حراز، ألحان مجد القاسم، توزيع موسيقي أحمد بدوي، إنتاج ريتشارد الحاج.

وتقول كلماتها: البيت الأولاني.. واحشني من زمان.. فيه عمري وذكرياتي.. والحب والأمان.. مشيت لحد البيت.. لاقيت مكانه بيت.. في ناس عني غريبة.. وقلوب مهيش حبيبة.. ياريتني ما حنيت ولا من البعد جيت.

ويقول مجد القاسم عن أغنية «البيت الاولاني» في بيان صحفي، هي تحكي عن مشاعر مغترب عاد ولم يجد بيته القديم الذي تربى فيه ليبعث كل مشاعره وذكرياته من خلال بيته الأول.

وأضاف القاسم أنه يعتبر الأغنية رمزية إلى حد ما في ظل ما نعيشه من تهجير قسري لأهل وسكان قطاع غزة مثلما حدث في النكبة الأولى مع تهجير الفلسطينيين من بلداتهم إلى الضفة والقطاع عام 1948.

يذكر أن آعمال مجد القاسم أغنية بعنوان «أولى القبلتين» عن أحداث فلسطين والعدوان الإسرائيلي على غزة، وهي من كلمات سميح القاسم وألحان مجد القاسم أيضا.





