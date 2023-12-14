الدوري الممتاز.. تعرف علي تشكيل الجونة في مواجهة البنك الأهلي

اعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة عن تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي في إطار منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

وجاء تشكيل الجونة كالاتي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: أليو جاتا – أحمد عبد الرسول – أحمد حسام – أحمد محمود

الوسط: أحمد شوشة – عبد الله عبادي - أحمد بلحاج

الهجوم: أشرف مجدي – أيمن موكا – إيمانويل لاكي.

ويلتقي البنك الأهلي مع الجونة في الرابعة من عصر اليوم ،الخميس، بإستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري وهي مباراة هامة للفريقين وكلاهما سعى للفوز.

ويعاني فريق البنك الأهلي الذي يقوده طارق مصطفى هذا الموسم حيث يحتل المركز الثامن عشر والأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط جمعهم من 8 مباريات حيث فاز في مباراة وخسر 7 مواجهات ولم يتعادل في أي مباراة وسجل لاعبيه 8 أهداف وسكنت شباكهم 13 هدفًا.

أما الجونة الذي يقوده علاء عبد العال فيحتل المركز الحادي عشر في جدول المسابقة برصيد 10 نقاط جمعهم من 7 مباريات حيث فاز في مباراتين وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراة واحدة، وسجل 8 أهداف واستقبلت شباكه 6 أهداف.