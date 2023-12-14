وزير الشباب ينعى رئيس نادي النصر الرياضي

نعى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر الرياضي، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.

وتقدم وزير الشباب والرياضة بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتوفى عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر منذ قليل بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الأخيرة.

وأعلنت سحر عبد الحق شقيقة الراحل عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وفاة شقيقها الدكتور عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر.

