وزارة العمل: بدء تدريب فتيات الإسكندرية على 4 مهن

تابعت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، الدورات التدريبية المجانية للسيدات على مهن الكوافير والتجميل، والمشغولات اليدوية الجلدية بمركز التدريب المهني بالحضرة ، والتفصيل والخياطة، وصيانة المحمول، وذلك في مركز تدريب مهني محرم بك، والتي يجري تنفيذها في ضوء بروتوكول التعاون بين الوزارة و شركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم وشركاء دوليين ومحليين في برنامج تدريب مهني مجاني علي مهن يحتاجها سوق العمل تستفيد منه السيدات بالمحافظة، في إطار البرنامج الإقليمي المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية، "تعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين "وبرنامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة "التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر" بالشراكة بين وزارتي العمل والتعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة، وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي"سيدا"، وسفارة السويد بالقاهرة، والوكالة الكورية للتعاون الدولي .

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالاسكندرية في تقريره للوزارة، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتنفيذ خطة تعزيز المهارات الحياتية والمهنية المختلفة للمرأة وتمكينها إقتصادياً وتفعيل دورة وحدة المساواة بين الجنسين، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وتنميةمهارات وقدرات الفتيات في التدريب، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين في العمل.

وأضاف وكيل المديرية أنه تابع بدء تدريب 14 متدربة على مهنة المشغولات اليدوية والجلدية والتجميل وتصفيف الشعر لـ 20 سيدة، والتفصيل وخياطة لعدد 19 متدربة، بمركز تدريب مهني الحضرة، كما يجري تدريب 28 متدربة على مهنة صيانة المحمول، ومهنة التفصيل والخياطة 23متدربة بمركز مهني محرم بك، ومنوهاً إلى أن مدة التدريب 3 أيام على المهارات الأساسية للتدريب ثم يتبعها 20 يوما للتدريب العملي لكل مهنة، وتحصل الخريجات على شهادة بإتمام الدورة التدريبية من المديرية وشركة قدرة للتنمية والتدريب بعد انتهاء التدريب، كما رافقه خلال جولة المتابعة ايفيت مدير ادارة التدريب، وحنان مدير مركز محرم بك، ونورا مدير مركز الحضرة..

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