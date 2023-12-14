"العمل": برامج تدريبية مجانية للشباب.. وحصر وتسجيل العمالة غير منتظمة بالوادى الجديد

قالت وزارة العمل في بيان لها، أن مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد، بدأت دورات تدريبية مجانية للشباب من الجنسين علي مهن التفصيل والخياطة لعدد 11 متدربة، وكهرباء التوصيلات والتركيبات لعدد 10 متدربين، وذلك بالوحدة المتنقلة التابعة للمديرية بقرى اللواء صبيح بمركز الفرافرة، ضمن خطة التدريب المهني للعام 2023 - 2024، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجاً، ومبادرة مهنتك مستقبلك التي أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب في القرى والجوع بالمحافظات تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن تلك التدريبات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير مزيد من برامج التدريب المهني لتأهيلهموتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالمحافظات.

وأضاف أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، أن وحدة العمالة غير المنتظمة ومكتب عمل الخارجة والسلامة والصحة المهنية نفذت حملة لحصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة بمدينة الخارجة ( جامعة الوادى الجديد - مجمع المصالح الحكومية المميكن ومنشأت أخرى)، تمهيدًا لتسجيلهم بقاعدة بيانات المديرية لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها المديرية لتلك الفئة، مؤكدا استمرار المديرية وأجهزتها فى استكمال عمليات التسجيل على أرض الواقع لشمول تلك العمالة بمظلة الحماية والرعاية وتوفير الحياة الكريمة لها.

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