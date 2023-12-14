حصر المساحات المنزرعة بمحصول القمح في قنا

عقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا اجتماعًا موسعًا لحصر مساحات محصول القمح الفعلية بالمحافظة خلال الموسم الزراعي الشتوي الحالي، بحضور محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة ،والمهندس محمد جيلاني وكيل وزراعة الزراعة بقنا، و رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديري الإدارات الزراعية بالمحافظة.

ومن جانبه، قال نائب محافظ قنا، انَّه تمّ تكليف المسئولين بمديرية الزراعة ورؤساء المراكز ومديري الادارت الزراعية بتشكيل لجان لحصر مساحات محصول القمح على أرض الواقع كأحد المحاصيل الاستراتيجية ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تحقيق مستهدفات توريد القمح خلال العام المقبل ، وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، و اللجنة العليا الدائمة للسياسات الزراعية والتموينية بشأن موافاة وزارة التنمية المحلية ببيان دقيق بالمساحات المنزرعة من القمح داخل زمام المحافظة.

وأضاف "عمر" أن ذلك يأتى فى إطار أولويات المرحلة القادمة وجهود القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين والتوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية ودعم المزارعين بالاسمدة والتقاوى المعتمدة مع توفير الدعم الفنى والإرشادى لكافة المزارعين.